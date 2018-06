Werk Jansen Steur 'werkt tegen hem'

De omstreden neuroloog Jansen Steur werd in 2003 ontslagen in het Medisch Spectrum Twente na meerdere fout gestelde diagnoses. Een van zijn patiënten pleegde zelfs zelfmoord na een slechtnieuwsgesprek. Vorige week werd bekend dat de 73-jarige omstreden neuroloog bij een ziekenhuis in het Duitse Heilbronn werkte, de Klinikum am Gesundbrunnen. Het afgelopen weekend werd hij door het ziekenhuis ontslagen.

Drost staat de slachtoffers van Jansen Steur bij in de strafzaak die tegen hem loopt. Mogelijk zijn er ten onrechte 13 mensen doorverwezen door Jansen Steur, waardoor zij een overbodige hersenoperatie ondergingen. In totaal hebben ongeveer 200 mensen zich gemeld die mogelijk slachtoffer zijn van de neuroloog.

Justitie in Almelo heeft de zaak tegen Jansen Steur al „de grootste medische strafzaak ooit in Nederland” genoemd. Het OM verdenkt de specialist van 21 strafbare feiten. Zo zou een vrouw zelfmoord hebben gepleegd nadat ze ten onrechte te horen had gekregen dat ze alzheimer had. Ook twee andere vrouwen en zes mannen hoorden de diagnose alzheimer, parkinson of MS, terwijl ze die ziekte helemaal niet hadden.

De neuroloog wordt verder verdacht van het valselijk voorschrijven van medicijnen, het stelen van receptenblokken van een collega en van zichzelf valselijk verdovende middelen voorschrijven. Ook verduisterde de man 88.000 euro van een stichting voor wetenschappelijk onderzoek, waarvan hijzelf 5 jaar lang voorzitter was.