Burgemeester reageert op ’9 uur lang plas ophouden’-beschuldiging van klimaatactivisten

Dat heeft burgemeester Sharon Dijksma laten weten op vragen van de linkse raadsfracties van GroenLinks, PvdD, SP en PvdA. Zij vonden het urenlang vasthouden van tientallen vreedzame activisten in het arrestantencomplex in Houten ‘buitenproportioneel’. Ze mochten negen uur lang niet naar het toilet en kregen ‘geen of weinig eten’, kregen de raadsleden te horen.

De betogers kwamen echter niks tekort, stelt de burgemeester. ‘Veel actievoerders waren zelf in het bezit van voeding. Daarnaast is door de politie eten en drinken aangeboden. Aangehouden personen kregen de ruimte om te roken en in de buitenlucht te vertoeven.’

Identiteit

Dat sommigen onder hen langer vastzaten dan de standaard van zes uur, valt eveneens te verklaren. ‘Een aantal actievoerders heeft langer vastgezeten omdat zij weigerden hun identiteit kenbaar te maken.’

Maar liefst dertig rechercheurs moesten vrijgemaakt worden om de aanhoudingen van de klimaatactivisten af te handelen. Actievoerders blokkeerden vrijdag wegen op meerdere locaties in de stad. Ze gaven aan bewust de wet te gaan overtreden, lijmden zich vast aan de rijbaan en overtraden het vanwege corona ingestelde groepsverbod.

Toch werden ze door de politie ontzorgd, aldus Dijksma. Voordat ze per bus werden afgevoerd, kregen ze een mondkapje. En ‘personen die na het ingaan van de avondklok in vrijheid zijn gesteld is medegedeeld dat zij geen boete zouden krijgen voor het overtreden van de avondklok.’