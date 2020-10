Theaters en poppodia niet open voor dertig mensen

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam houdt de deuren tot ten minste 27 oktober dicht. „Helaas is het toegestane aantal van dertig bezoekers voor ons theater niet haalbaar met een capaciteit van 1756 stoelen. Bezoekers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld”, schrijft het theater op de website. Het Luxor in Rotterdam heeft alle voorstellingen die tot en met 25 oktober gepland stonden geannuleerd.

Het DeLaMar Theater blijft voor een langere periode gesloten. „We hebben de afgelopen tijd ontzettend ons best gedaan om voorstellingen aan te bieden voor een kleiner publiek, maar met een capaciteitsbeperking van dertig personen kan de programmering de komende tijd helaas niet doorgaan. We hebben dan ook het moeilijke besluit genomen om ons theater in ieder geval tot en met 15 november te sluiten”, meldt het Amsterdamse theater op zijn website.

Ook 013 in Tilburg zal de komende weken dicht zijn. Het poppodium blijft tot in ieder geval 11 november gesloten. Paradiso en de Melkweg, eveneens in Amsterdam, zijn nog aan het kijken naar de exacte plannen, maar een woordvoerder van eerstgenoemde gaat er vanuit dat alles dat gepland stond voor de komende vier weken wordt afgeblazen.

Het Concertgebouworkest in Amsterdam ziet er op het ogenblik eveneens ook geen brood meer in en heeft alle concerten tot en met 5 november geannuleerd. „De maatregelen rondom het coronavirus hebben keer op keer een enorme impact op het Concertgebouworkest. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de teleurstelling ook voor u als luisteraar groot is. Juist in deze onzekere tijd kan muziek steun bieden”, houdt het orkest belangstellenden voor op de eigen site.