Noord-Brabant: protestvlaggen weghalen langs provinciale wegen Mbo-school verplaatst bezoek premier Mark Rutte na aankondiging boerenprotest

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Actievoerders met de omgekeerde vlag vanmorgen vroeg bij de mbo-school in Naaldwijk. Ⓒ tiplijn telegraaf

Naaldwijk - Een gepland bezoek van premier Mark Rutte woensdag aan een mbo-school in Naaldwijk is verplaatst naar een andere locatie. Er zijn „aanwijzingen voor protesten rond de school.” In boerenappgroepen klonk een oproep tot demonstratie en er werden vanmorgen al omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen bij de onderwijsinstelling. De komst van de premier leek eerst afgeblazen te worden, maar op het laatste moment werd besloten Rutte op een andere locatie met studenten in gesprek te laten gaan.