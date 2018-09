Regering van nationale eenheid Centrafrika

De regering en de rebellenbeweging Seleka in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn het vrijdag eens geworden over een wapenstilstand en de vorming van een regering van nationale eenheid. President François Bozizé blijft aan de macht. De twee partijen ondertekenden na 3 dagen van onderhandelingen een akkoord in Libreville, de hoofdstad van Gabon.