Blind varken Oscar mag toch bij drugspand verzorgd worden

Binnenland

Celstraffen tot drie jaar in zaak ’cokemanege’ Nijeveen

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag celstraffen tot 36 maanden opgelegd aan vijftien mannen, die ruim een jaar geleden werden aangehouden bij een inval in een grote cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen. De hoogste straf kreeg de 65-jarige Jan B., eigenaar van de manege waarin de wasserij was ...