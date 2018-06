'Grensrechter zocht zelf confrontatie'

Advocaat Geert-Iem Roos vertelde in Nieuwsuur dat in het strafdossier staat dat Nieuwenhuizen na de wedstrijd de jongens toeliep en dat hij ze met zijn vlag zat te porren. "Er zijn ook verklaringen dat hij zei: "Sla me dan, een tik is genoeg," aldus de raadsman.

Roos noemde de dood van Nieuwenhuizen vreselijk en wilde verder niet diep op de zaak ingaan. "Het rechtvaardigt niets, maar het is wel duidelijk dat hij de situatie in feite wat heeft opgezocht." Hij wil een reconstructie van de schoppartij op het voetbalveld in Almere.