Kunstwerk van vrijende lichamen

Met het pakket van Love is Art heb je alles in huis om je eigen schilderij te maken. Samen met je lief. Want naast de verf, plasticfolie en het katoenen canvasdoek heb je de beweging van twee lichamen nodig. "Door de beweging van jullie lichamen op het doek creëren jullie het persoonlijke kunstwerk. De kit bevat tevens twee paar slippers en een washand om de belevenis voort te zetten... "

Liefde is kunst

De Amerikaanse kunstenaar Jeremy Brown kwam op het idee. Zijn visie: "Kunst vereist geduld, toewijding, oefening, een open blik en open hart. Net als liefde."

Bekijk het filmpje om te zien hoe jij met de kit een persoonlijk kunstwerk maakt!