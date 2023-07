Levenslang voor John S. om dodelijke schietpartij zorgboerderij Alblasserdam en in Vlissingen

Verder wordt S. (39) schuldig bevonden aan tweevoudige poging tot moord. De rechtbank achtte bewezen dat S. met voorbedachten rade handelde. Het Openbaar Ministerie had 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Bij de schietpartij in Alblasserdam raakten verder een jongen van 12 jaar en een 20-jarige vrouw zwaargewond. Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad en vluchtten het weiland of de stallen in.

De rechtbank achtte ook bewezen dat S. de schoenmaker in diens winkel aan de Sint Jabobsstraat in Vlissingen heeft doodgeschoten. Het slachtoffer had S. ontmoet via een homo-chatapp. De rechtbank achtte bewezen dat S. die moord heeft gepleegd om zijn wapen te testen. Beelden van de vermoorde schoenmaker stuurde hij naar zijn ex-vriendin, die nog minderjarig was toen ze elkaar in 2017 hadden leren kennen op de zorgboerderij. Zij voelde zich hierdoor ernstig bedreigd. Eerder had ze al foto’s ontvangen van een wapen en handschoenen met een motief van een skelet.

Moordfantasieën

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum heeft S. een persoonlijkheidsstoornis waardoor hij moordfantasieën ontwikkelde en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou boos zijn geweest op de leiding van de zorgboerderij, waar hij was weggestuurd vanwege zijn ongewenste relatie met de minderjarige. De rechtbank concludeerde vrijdag dat John S. slechts licht verminderd toerekeningsvatbaar was. Een tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar of lager doet onvoldoende recht aan de aard en ernst van de gepleegde feiten, zei de rechtbank.

Het toegangshek van zorgboerderij Tro Tardi waar op 6 mei 2022 een dodelijke schietpartij plaatsvond. Ⓒ ANP / ANP

„Er zaten jarenlang beelden in zijn hoofd van mensen die hij dood wilde maken”, zei de officier van justitie vorige maand voorafgaande aan de strafeis. Die strafeis van dertig jaar in combinatie met tbs is uitzonderlijk hoog en dat komt volgens het Openbaar Ministerie door het hoge aantal slachtoffers: „Wij vinden dat deze verdachte nooit meer aan de regie van de overheid onttrokken mag zijn. Nu niet en nooit niet.”

Doodslag

De advocaat van S. had de rechtbank gevraagd om hem vrij te spreken van moord en alleen te veroordelen voor doodslag. Hij zou volgens de raadsman geen vooropgezet plan hebben gehad om mensen dood te schieten. Hij pleitte er daarnaast voor om S. een zo kort mogelijke gevangenisstraf op te leggen, om zo snel mogelijk met de tbs-behandeling te kunnen beginnen.