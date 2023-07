’Uitspraak levenslang voor John S. om dodelijke schietpartij is oproep aan politiek Den Haag’

Het Openbaar Ministerie eiste in juni dertig jaar gevangenisstraf in combinatie met tbs met dwangverpleging tegen John S. voor drie moorden, twee pogingen tot moord, bedreiging en vuurwapenbezit. De rechtbank heeft geworsteld met de vraag wat te doen met die eis, legde voorzitter Jacco Janssen uit aan de vele slachtoffers en nabestaanden op de publieke tribune.

Een tbs-maatregel heeft vooral tot doel om de samenleving te beveiligen. Dat gebeurt door middel van een behandeling die is gericht op een terugkeer in de samenleving. Het is echter de vraag hoe succesvol een behandeling nog kan zijn als die pas na het uitzitten van een substantiële vrijheidsstraf kan beginnen, zegt de rechtbank.

Maatwerk

Sinds kort komen veroordeelden maximaal twee jaar voor het verstrijken van hun straf voorwaardelijk vrij. Een tbs-behandeling kan pas op dat moment beginnen. Als de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie zou overnemen, zou dat betekenen dat John S. pas over 28 jaar de behandeling krijgen die volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum nodig is om hem veilig te laten terugkeren in de samenleving. Hij loopt dan tegen de 70. John S. lijdt aan een ernstige borderlinestoornis met narcistische en anti-sociale trekken.

De wet biedt rechters niet de mogelijkheid om maatwerk te leveren, door bijvoorbeeld de tbs-behandeling eerder te laten beginnen, aldus Janssen.

Het toegangshek van zorgboerderij Tro Tardi waar op 6 mei 2022 een dodelijke schietpartij plaatsvond.

’Kolossale feiten’

In het geval van John S. vindt de rechtbank „vanwege de kolossale feiten” een minder lange gevangenisstraf niet aan de orde. Voor wat John S. heeft gedaan zou hij – als dat zou kunnen volgens de wet en als hij volledig toerekeningsvatbaar zou zijn geweest – zestig jaar cel verdienen.

Er bleef voor de rechtbank daarom maar één optie open: levenslang. Ondanks dat ook de rechtbank vindt dat wat John S. heeft gedaan, hem niet volledig kan worden aangerekend. Er zijn echter meer dan genoeg aanwijzingen dat John S. ondanks zijn stoornis wel degelijk in staat was om zich te realiseren dat wat hij deed strafbaar was. Ook waren er meerdere momenten waarop hij er vanaf had kunnen zien, maar dat niet deed, zegt de rechtbank.

Dood en verderf

John S. schoot op 4 mei 2022 in Vlissingen eerst schoenmaker John Quist dood. Twee dagen later zaaide hij dood en verderf op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, waar hij de 34-jarige Nathalie Ansink en Ann-Sofie Pors (16) doodschoot, en de 12-jarige Roan Brink en de 20-jarige Fleur Kortleve zwaar verwondde.

„Hij was net een storm die alles vernietigde”, vonden de officieren in juni. Volgens de rechtbank was er sprake van een wraakexercitie die John S. lang van tevoren plande. Zijn boosheid over het stuklopen van een nieuwe relatie, over gebrekkige hulpverlening en over problemen op zijn werk gaven opnieuw brandstof aan een diepe frustratie van vijf jaar eerder, toen hij zelf de zorgboerderij moest verlaten vanwege het aanknopen van een relatie met de minderjarige en kwetsbare Kirsten.

Tro Tardi was de eerste plek waar hij zich gelukkig voelde. Dat hij weg moest verweet hij eigenaresse Leonie Rietveld en de moeder van Kirsten. De slachtoffers die hij maakte kende hij geen van allen.