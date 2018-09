'Opsporen darmpoliepen kan beter'

„De huidige technieken zijn goed, maar ze kunnen nog beter. Hoe eerder je een poliep kan opsporen, hoe beter. Daarmee voorkom je veel ellende die operaties en chemokuren met zich meebrengen. Door poliepen al in een vroeg stadium weg te halen, voorkom je dat iemand dikkedarmkanker krijgt”, legt Kuiper uit.

Als er tijdens een onderzoek geen poliepen gevonden worden, krijgt de patiënt de boodschap dat hij de komende 10 jaar beschermd is tegen dikkedarmkanker. Maar dat gaat niet altijd op, omdat poliepen die er toch zitten, soms gemist worden. „Die zitten dan bijvoorbeeld achter een plooi in de darm”, legt Kuiper uit.

Momenteel worden poliepen opgespoord en weggesneden met een coloscopie, dat is een inwendig onderzoek van de darmen. Kuiper onderzocht of er betere technieken zijn dan die nu standaard gebruikt wordt. „Het antwoord is nee, die zijn er nog niet.” De ideale techniek moet nog ontwikkeld worden, volgens Kuiper.

„Met de ideale techniek worden alle poliepen, groot en klein, opgespoord, en is meteen duidelijk om wat voor poliep het gaat. Dat is logistiek een stuk handiger, want patiënten krijgen meteen te horen waar ze aan toe zijn en hoeven hiervoor niet een paar weken later terug te komen”, stelt Kuiper, die eind januari op zijn onderzoek promoveert.

Jaarlijks krijgen bijna 13.000 mensen in Nederland te horen dat ze darmkanker hebben. Vanaf september 2013 worden alle Nederlanders vanaf 55 jaar opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Daarbij wordt mensen verzocht wat ontlasting in te sturen. Wordt daar bloed in gevonden, dan kan dat wijzen op poliepen. Met een coloscopie worden die opgespoord en verwijderd. Het duurt doorgaans een aantal jaren voordat poliepen uitgroeien tot kanker, als ze dat al doen.