Tienduizenden euro’s uit auto gegooid bij achtervolging: ’Er lag een geldtapijt op de baan’

De achtervolging begon zaterdagavond in Hoboken, een wijk in Antwerpen. „Een patrouille van de politie wilde een auto controleren na een verkeersovertreding”, vertelde woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie eerder. „De bestuurder hield onze ploeg een tijdje aan het lijntje door enkele blokjes om te rijden, maar op een gegeven moment ging de wagen er in volle vaart vandoor. Er ontstond een achtervolging waarbij hoge snelheden gehaald werden. In de vlucht werden grote hoeveelheden cash geld uit de wagen gegooid”, gaat Migom verder. „De wagen wist te ontkomen, maar de collega’s wisten het grootste deel van de biljetten te pakken te krijgen.” Het parket meldt maandag dat de politiemensen in totaal 57.000 euro teruggevonden hebben. De politie sloot zondag echter niet uit dat er in feite meer op straat gegooid werd maar dat dat geld al door andere mensen opgeraapt was.

’Er lag een geldtapijt’

Dat laatste blijkt daadwerkelijk het geval te zijn geweest, zo vertelt een bewoner van de Michel Willemslaan in de Antwerpse wijk Wilrijk, een van de straten waar de vluchtende BMW passeerde. „We waren televisie aan het kijken toen we op straat lawaai hoorden, alsof er een spiegel van een auto afgereden werd”, vertelt bewoner Gunther Wauters (52). „Mijn zoon ging bij het raam kijken en zei dat er allemaal geld op straat lag.” Wauters opende de voordeur en zag allemaal biljetten van 10 en 20 euro op de weg liggen. „Er lag een geldtapijt”, omschrijft hij het tafereel. „Ik ben er zelf bewust vanaf gebleven maar al snel waren tien à vijftien mensen geld aan het rapen. Voorbijgangers en mensen die uit hun auto stapten. Ik schat dat er hier ongeveer 6000 euro op straat lag. In een paar minuten tijd was alles opgeraapt.” Het opvallende verhaal laat bij Wauters vooral een onbehaaglijk gevoel achter. „Het is jammer wat er hier tegenwoordig allemaal gebeurt”, zegt hij. „Vorige week werd een eethuis in brand gestoken en een tijdje geleden was er op de Jules Moretuslei ook al een ontploffing. Wij wonen hier sinds 1994 en zien het achteruitgaan.”

De inzittenden van de vluchtende auto konden ontkomen, later op de avond was er nog een achtervolging tot in Schaarbeek met een voertuig dat leek op de eerder ontkomen wagen. Uiteindelijk bleek dat een andere auto te zijn, waarom die ervoor koos te vluchten is nog niet duidelijk. Bij de politie meldde zich zaterdagnacht vervolgens een man die zei dat hij aan het stuur had gezeten van de auto waaruit de tienduizenden euro’s gegooid waren. De man werd gearresteerd op verdenking van witwassen, het is niet duidelijk of hij al voorgeleid werd bij de onderzoeksrechter.