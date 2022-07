Politie vermoedt verband tussen woningbeschietingen in Oss

Burgemeester Wobine Buijs zegt tegen de omroep dat de politie ook vermoedt dat er een link is tussen de bewoners van de huizen die beschoten zijn, maar dat kan de woordvoerder niet bevestigen. "Daar gaan we in het belang van het onderzoek niet verder over uitweiden."

Vorige week werd in de nacht van donderdag op vrijdag voor het eerst een huis onder vuur genomen, aan de Merelstraat. De nacht daarop werd een woning aan de Veekraal beschoten. In de vroege ochtend van woensdag ging het opnieuw om een huis aan de Merelstraat en in de nacht die daarop volgde, van donderdag op vrijdag, was er een beschieting aan de Vijversingel. Niemand is gewond geraakt door de schoten.

Dodelijke schietpartij

Volgens Omroep Brabant vragen buurtbewoners zich af of de gebeurtenissen verband houden met een dodelijke schietpartij in Oss afgelopen april. De politie laat weten dat er "in breder perspectief" onderzoek gedaan wordt. Dat houdt volgens de woordvoerder in dat de politie ook kijkt naar een mogelijke connectie met eerdere incidenten in Oss, waaronder de dodelijke schietpartij.

In de straten waar de schietpartijen waren, zijn extra agenten en boa's aanwezig. Ook zijn er camera's geïnstalleerd. De politie hoopt meer informatie te krijgen van buurtbewoners. De woordvoerder benadrukt dat dat ook anoniem kan. "We hebben stellig de indruk dat er mensen zijn die meer weten, maar die informatie tot op heden niet met ons willen delen", zei de politie eerder deze week.