Von der Leyen erkent fouten bij corona-aanpak

De Duitse is vooral in eigen land zwaar onder vuur is genomen komen te liggen voor de trage start van de Europese vaccinatiecampagne. “Het is een feit dat we vandaag niet zijn waar we willen zijn in de strijd tegen het virus”, aldus ‘VDL’ woensdag. Ze stelde dat de EU te traag is geweest met goedkeuring van vaccins en te optimistisch over de productie. “Misschien waren we er ook te zeker van dat de bestellingen op tijd geleverd zouden worden”, voegde ze daar nog aan toe.

Trager

De EU was trager met het goedkeuren van de vaccins van Pzizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca dan de VS en het VK. Maar het verhaal was juist altijd dat er geen bochten mochten worden afgesneden en een zorgvuldige goedkeuringsprocedure van medicijnwaakhond EMA moest worden doorlopen. De Britten bijvoorbeeld keurden vaccins met een noodprocedure goed en namen de juridische consequenties voor bijwerkingen op zich. Een risicovollere strategie maar wel een die ze op voorsprong heeft gezet.

Volgens Von der Leyen zijn er inmiddels 26 miljoen vaccins in de EU gedistribueerd. Het doel is nog steeds om tegen het einde van de zomer 70 procent van de bevolking van bijna 450 miljoen mensen ingeënt te hebben. De ambitieuze doelstelling werd geformuleerd vlak voordat bijna drie weken geleden een gigantische ruzie met AstraZeneca ontbrandde nadat de farmaceut als donderslag bij heldere hemel meldde nog niet de helft van de tachtig miljoen vaccins te kunnen leveren die waren beloofd voor het eerste kwartaal.

Productielijnen

Von der Leyen wijst vooral op externe factoren als reden voor de trage start. Het opstarten van productielijnen vergt veel tijd. Een nieuwe task force, onder aansturing van Eurocommissaris Breton (Interne Markt) moet gaan helpen de problemen op te lossen, bijvoorbeeld door bedrijven te laten samenwerken. Het Franse Sanofi gaat nu bijvoorbeeld produceren voor Pfizer/BioNTech. Het gedwongen delen van patenten of kennis, vooral links in het Europarlement vraagt daarom, is nu nog een brug te ver.

Vaccins

De EVP, de grootste fractie, wil 10 miljard euro extra uittrekken om de productie van vaccins te versnellen. Het onderwerp zal een belangrijk onderwerp zijn op de volgende Europese top van de leiders in maart.