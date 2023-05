Staking bij Deutsche Bahn afgeblazen, toch beperkingen

„Deutsche Bahn staat voor de grote uitdaging om zo’n 50.000 treinreizen en de daarbij behorende ploegen opnieuw in te plannen”, laat het bedrijf in een statement weten. Via zijn website laat Deutsche Bahn weten dat er in elk geval restricties zullen zijn, zowel voor lokale als internationale treinen. Pas op zondagmiddag zal precies duidelijk worden hoe het treinrooster van de uren en de dagen daarna er precies zal uitzien.

De spoorvakbond EVG had aanvankelijk opgeroepen tot een staking die zou beginnen op zondagavond om 22.00 uur en zou duren tot dinsdag middernacht. Daarmee wilde ze aanzienlijke loonsverhogingen opeisen voor het spoorwegpersoneel vanwege de hoge inflatie.

Maar Deutsche Bahn pikte dat niet omdat de staking „onevenredig” zou zijn en klanten raakt die niets met het arbeidsconflict te maken hebben. Daarop stapte het spoorbedrijf naar een rechtbank in Frankfurt. Daar kwam het zaterdagmiddag tot een schikking tussen beide partijen.