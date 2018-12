PEC Zwolle verlengt contract Slot niet

De club uit de kop van Overijssel heeft hem wel een plek in de technische staf aangeboden, maar Slot weet nog niet of hij daar op in gaat. De middenvelder debuteerde in 1995 in het betaald voetbal bij FC Zwolle, toen nog uitkomend in de eerste divisie. Na een periode bij NAC en Sparta keerde hij in 2009 terug op het oude Zwolse nest.

