Nieuwjaar Sprintwedstrijden

Optimisten, Lasers, O-Jollen, Moths, RS Feva’s en Splashes verschenen aan de start. In de Optimisten A,B en C ging de winst respectievelijk naar Pieter van der Linden, Stan van Haren en Hugo Brouwers. Bij de O-Jol was Jan-Willem Scheerder de sterkste. Het concept van korte wedstrijden en een coach van Olympisch niveau was een succes.

Tips van Stefan

Na een korte briefing gaan de zeilers het water op. In de Optimist A en de O-Jol klasse is het vanaf de eerste wedstrijd spannend. Ook krijgen de zeilers tips van toptrainer Stefan de Vries.

Optimist A en O-Jol

In de middag is vooral de Optimist A en O-Jol klasse tot de laatste race spannend. Uiteindelijk zijn het Pieter van der Linden en Jan-Willem Scheerder die aan het langste eind trekken. Ook de Splashes maken er een mooie competitie van. De winst in die klasse gaat naar Redmar Bos.

Een tweede editie van dit evenement staat gepland op zondag 5 januari 2014. De inschrijving is inmiddels geopend en de eerste aanmeldingen zijn alweer binnen.