’Maffia stak coronageld voor bedrijven in eigen zak’

Verschillende Italiaanse media hebben hiervan dinsdag melding gemaakt.

De fiscale politie van Milaan is de zaak op het spoor gekomen en heeft acht mensen gearresteerd. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, verergerd door het gebruik van maffia-methodes, wapenbezit, witwaspraktijken, fictieve registratie van goederen en valse facturen.

Huiszoekingen

De ’Ndrangheta-clan was verbonden aan maffiabaas Lino Greco. De clan komt uit de provincie Crotone (in Calabrië), maar is tevens zeer actief in de Noord-Italiaanse regio’s Lombardije en Emilia-Romagna. De politie deed huiszoekingen verspreid over heel Italië.

Vier arrestanten zijn direct naar de gevangenis gestuurd in afwachting van hun proces. De andere vier hebben, in afwachting van het proces, huisarrest. De Italiaanse politie stuitte tijdens het onderzoek op valse facturen en stromannen, en nam geld en goederen in beslag ter waarde van 7,5 miljoen euro.

Onder de arrestanten is ook een in de regio Toscane wonende Chinees, die hielp met het witwassen van grote sommen geld dat naar China werd gestuurd. Ook werden er grote bedragen doorgesluisd naar rekeningen in Engeland en Bulgarije.