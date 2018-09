'United wint strijd om Zaha'

Zaha maakte in november tegen Zweden (4-2 nederlaag) al zijn debuut voor de nationale ploeg van Engeland. Daarnaast zou Zaha in 2011 veel indruk hebben gemaakt op United-manager Alex Ferguson toen Crystal Palace in de FA Cup verrassend won van United (1-2).

Met de overgang zou een kleine vijftien miljoen euro gemoeid zijn. De verwachting is echter dat Zaha het seizoen afmaakt bij Crystal Palace. De club uit de Championship heeft het 20-jarige talent hard nodig om promotie af te dwingen naar het hoogste niveau.