Zwaarste debat voor staatssecretaris Snel tot nu toe

Een zwaar debat eindigde begin deze maand in een motie van wantrouwen die de steun kreeg van ruim een derde van de Kamer. Sindsdien haalde Snel opnieuw meerdere keren de krantenkoppen.

Kamerleden zijn woest over de dossiers die gedupeerden in de affaire toegestuurd kregen: deze waren grotendeels zwartgelakt. De bewindsman blijft erbij dat zijn dienst zich louter aan de wet heeft gehouden. De gedupeerden - van wie de kinderopvangtoeslag onterecht was stopgezet - hadden bovendien zelf om het volledige dossier gevraagd, benadrukt hij. Dan moet er om privacyredenen veel worden gelakt.

Snel moest ook toegeven dat de fiscus nog steeds niet standaard een aanmaning stuurt als een aanvraag incompleet is. Die onthulling door RTL Nieuws en Trouw zorgde vooral bij GroenLinks voor een „deuk in het vertrouwen.” De SGP neemt alleen genoegen met een „wonderverhaal”, anders moet Snel nadenken over zijn positie.

Juist die partijen waren de enige uit de oppositie - behalve eenmansfractie Van Haga - die het vertrouwen niet hebben opgezegd in de staatssecretaris. Hij beloofde beterschap en de „menselijke maat” te laten terugkeren. Voor veel Kamerleden zijn de zwartgelakte dossiers bewijs dat hier nog geen sprake van is.

Het mantra van veel Kamerleden was steevast dat Snel „onderdeel uitmaakt van de oplossing, niet van het probleem.” Snel zal woensdag aan de Kamer moeten bewijzen dat dit nog steeds het geval is.