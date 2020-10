Opvallende foto: koe eet python

Mecanicien Andrew Gertz zag het gebeuren toen hij op de Sandover Highway reed in het afgelegen noorden van Australië. „Toen ik dichterbij kwam, zag ik een zandpython uit de mond hangen”, zegt hij tegen ABC News.

Gertz stopte om foto’s te maken (zie onder).

Hoe de slang in de bek terechtkwam, is onduidelijk. Misschien stoorde de koe per ongeluk de slang in zijn rust tijdens het grazen, nam de slang de koe bij de hoorns, eh, tong – en bleek die sterker dan gedacht, speculeert Gertz.

Volgens veehistoricus Angus Emmott is bekend dat koeien soms aan dode kangoeroes likken om hun dieet aan te vullen, omdat het landschap, met vooral veel rood stof, sommige nutriënten mist. Maar het opslokken van een python, die overigens niet giftig is, is zeldzaam.

„Ik heb nog nooit een slangenkauwende koe gezien”, aldus Emmott. Maar ondenkbaar is het tafereel niet, zegt hij. Koeien hebben eiwitten nodig. „Hun lichaam vertelt ze wat ze nodig hebben. Daar gaan ze achteraan en ze nemen wat er voorhanden is.”

Volgens Gertz kauwde de koe nog even onbekommerd door en liet vervolgens de dode slang, of het restant daarvan, vallen en liep verder.