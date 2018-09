Obama en Karzai bepalen lot Afghanistan

Chuck Hagel, maandag voorgedragen als minister van Defensie, is kritisch over de oorlog in Afghanistan. Hoewel hij de invasie in 2001 steunde, noemde hij in 2010 de nasleep „totaal niet duurzaam. Ik vind dat we onze tijd verdoen terwijl we steeds meer jonge mensen afslachten.” Volgens Hagel is het optreden van Amerika zijn doel voorbijgeschoten. „We zitten in een universum dat onvoorspelbaar is en waar we geen controle over hebben”, zei hij in 2011 tegen Amerikaanse media. Hij adviseerde toen al troepen terug te trekken en het terrorisme met onbemande vliegtuigen, zogeheten drones, te bestrijden.

Aankomend minister van Buitenlandse Zaken John Kerry ziet een snelle terugtrekking juist niet zitten. „Ik ken geen serieuze beleidsmaker die gelooft dat een snelle terugtrekking het belang dient van ons of welk land dan ook”, zei hij in 2011. „De optie is niet levensvatbaar.”

President Hamid Karzai ziet de Amerikanen het liefst uit zijn land vertrekken. Hij wil dat het land weer wordt geregeerd door Afghanen, al vrezen velen van hen dat het land ten prooi zal vallen aan de Taliban. Het land werd tussen 1996 en 2001 geregeerd door deze radicale islamitische organisatie, die het terreurnetwerk al-Qaeda vrij spel gaf. Nu bevinden veel terroristen zich net buiten de landsgrenzen van Afghanistan in Pakistan. Gevreesd wordt dat zij het land weer binnengaan, zodra de VS zijn vertrokken.

Een dergelijk scenario maakt ook andere landen bezorgd. Moskou noemde het terugtrekken van Amerikaanse militairen prematuur. „Het is te vroeg om te praten over resultaten want de situatie verslechtert constant”, zei de Russische diplomaat Zamir Kaboelov.

Er bevinden zich nu 68.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. Zij worden ondersteund door nog eens 34.000 manschappen uit andere NAVO-landen. Onder hen zijn ruim 500 politiemensen en militairen uit Nederland. In 2010 is besloten dat de missie van de NAVO in 2014 afloopt en dat alle gevechtseenheden worden teruggetrokken. De oorlog in Afghanistan heeft meer dan 3000 militairen het leven gekost, onder wie meer dan 2000 Amerikanen en 25 Nederlanders.

Karzai spreekt donderdag in Washington eerst nog met de huidige minister van Defensie Leon Panetta en de hoogste Amerikaanse militair Martin Dempsey.