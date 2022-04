Man wil niet betalen voor trio, krijgt vervolgens deurwaarder op bezoek

Al snel werd het duidelijk dat de man niet meer terug zou komen om het resterende bedrag te betalen en besloot raamexploitant Frans Snel om zwaar geschut in te zetten. De man had in zijn telefoonhoesje zijn zorgpas zitten, waardoor zijn naam en adres vlug te achterhalen waren. Niet veel later kwam het incassobureau in actie.

De deurwaarder die werd ingezet kreeg de man uitendelijk zover om het resterende bedrag te betalen. Hij noemde de zaak geen dagelijkse kost, maar stelde dat iedereen zijn of haar recht moet kunnen halen. Hoewel de deal tussen de klant en de sekswerkers puur mondeling was, maakte dat voor de deurwaarder niet uit. Bij NH Nieuws stelde hij: „De overeenkomst is vormvrij. Er staan stickers op de ramen, waarop valt te lezen dat het om betaalde seks gaat en ook is de klant te zien op camerabeelden. Het geld wordt dus snel overgemaakt.”

De exploitant is te spreken over de vlugge actie van het incassobureau. Hij liet aan NH Nieuws weten: „De deurwaarder kan binnenkort een bos bloemen verwachten, als bedankje namens de dames. Dat deze deurwaarder het opnam voor deze sekswerkers is naar mijn mening uniek. Zelf had ik nooit verwacht dat mijn verzoek zou worden aangenomen.”