150 duiven uit woning weggehaald

De bewoner van het pand aan de Bilderdijkstraat had aan zijn huis een hok met circa 150 duiven. Hij lag een aantal dagen in het ziekenhuis en een familielid zou voor zijn vogels zorgen. Deze vond het hok echter te smerig en schakelde de dierenpolitie in.

Een van de medewerkers van de dierenambulance werd door de geur onwel. Het hok van de dieren was al lang niet schoongemaakt.

De duiven zijn weggehaald. Enkele duiven waren al overleden.