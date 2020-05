Man uit Papendrecht vindt slang in bed

De slang is tussen de 80 en 100 centimeter lang, schrijft Rijnmond. Inmiddels heeft Dierenzorgcentrum Louterbloemen het dier gevangen en naar de reptielenopvang in Zwanenburg gebracht.

Hoe het dier in de woning is gekomen, is niet bekend. Mogelijk heeft het dier via de achterdeur zichzelf toegang tot de woning verschaft. In gesprek met de omroep zegt Rob Dumont van de reptielenopvang: „Het zijn ware Houdini’s. Ze blijven zoeken tot ze een gaatje hebben gevonden.”

De slang is niet giftig en bijt zelden. Het gevangen exemplaar gaat bij Dumont twee weken in quarantaine, in afwachting of de eigenaar zich meldt.