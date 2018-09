Een derde Nederlanders wil eigen baas zijn

Nederland wijkt niet veel af van het Europese gemiddelde: 37 procent wil zelfstandig zijn, 58 procent werknemer.

In tegenstelling tot de meeste EU-burgers zien veel anderen het niet zitten een baas boven zich te hebben. Bij de Turken wil 82 procent zelfstandigheid, bij de Brazilianen 63 procent, bij de Chinezen 56 procent. Daarentegen vindt 73 procent van de Noren een dienstverband het beste.

Dat blijkt uit een onderzoek, waarvan de Europese Commissie woensdag de resultaten bekend maakte. Een overgrote meerderheid van de ondervraagde EU-burgers ziet ondernemers als banenscheppers, maar hun imago is wel verslechterd. In vijftien EU-landen denken steeds meer inwoners dat bazen profiteren van andermans werk. In Nederland steeg het aantal ondervraagden met die opvatting van 53 procent in 2009 tot 75 procent vorig jaar. Na Letland was dit de grootste toename.

Maatregelen

Ondernemerschap moet volgens de Europese Commissie een vast onderdeel worden in de opleiding van jongeren. Het moet onder meer makkelijker worden om een onderneming op te zetten, er moet betere toegang tot financiering zkomen en starters moeten worden gecoacht, ook in digitale kennis. Ook moeten bedrijfsoverdrachten makkelijker worden gemaakt, tweede kansen worden geboden na een faillissement en verlaging van administratieve lasten.

De Commissie zal nauw met de lidstaten, de bedrijfsorganisaties en de belanghebbenden samenwerken om het actieplan uit te voeren om Europa uit de crisis te helpen.