Megarups in Nederlandse vlindertuin: ’Mensen schrikken’

„Het begint met eitjes. Die kwamen vier weken geleden uit. Daarna gaan ze eten, de hele dag door. De mond loopt van boven naar beneden, zodat ze een blad met de pootjes vast kunnen houden, en zó in de mond kunnen schuiven.”

Moorman legt uit hoe de beestjes binnen enkele weken kunnen uitgroeien tot een monsterrups. Tot vijftien centimeter worden ze, de Citheronia regalis, ofwel ’gehoornde duivel’ zoals de rups in Noord-Amerika, het natuurlijke habitat, wordt genoemd.

De dreigende stekels zijn echter niet gevaarlijk. „Zeker niet, en ook niet giftig”, lacht Moerman. Hij laat het beest soms over zijn hand kruipen. „Bezoekers schrikken vaak wel even achteruit als ze ’m zien. Dit verwachten ze niet. Wij kennen in Nederland rupsen van een paar centimeter. Dwergjes, vergeleken bij deze jongen.”

Ⓒ Passiflorahoeve

Vlinder niet mega

Volgens Moerman is zijn vlindertuin de Passiflorahoeve vermoedelijk de enige in Nederland met deze dieren. „We zijn met 150 verschillende soorten vlinders, een speciale Europese tuin, een Europese buitenvlindertuin én een tropische tuin, de meest complete ter wereld”, beweert hij.

Nog even over de reuzenvlinder. „Het bijzondere daarvan: als je de rups ziet, verwacht je ook een megagrote vlinder”, vervolgt Moerman. „Maar niets is minder waar. Als hij gaat verpoppen, verspeelt hij zoveel energie, dat hij halveert qua grootte. De vlinder is zeker mooi – nog steeds zo’n tien centimeter, harig, mooi bruinrood gestreept – maar niet uitzonderlijk qua grootte.”

Vervellen

Wie de Citheronia regalis nog in rupsvorm wil zien, moet snel zijn. „In zijn korte leven, vier of vijf weken, vervelt het dier vijf keer. Steeds krijgt ’ie een andere kleur. Nu zal ’ie eind van de week gaan verpoppen, in de grond kruipen.” Daarna begint het wachten. „Volgens jaar mei komt ’ie er als vlinder uit.”