’Tienermoord op Alexandra (15) had voorkomen kunnen worden’

Het meisje belde afgelopen donderdag drie keer met het noodnummer en zei dat ze na een lift van de dader werd ontvoerd, verkracht en gegijzeld.

De politie viel volgens Roemeense media pas 20 uur na haar noodoproep de woning van de verdachte, Gheorghe Dinca (65), binnen. In het huis lag niet alleen het lichaam van het meisje, maar ook dat van een 18-jarige vrouw die al sinds april vermist werd. Op de vindplaats in het Zuid-Roemeense Caracal werden naast lichamelijke resten ook sieraden gevonden.

De lichamen werden gevonden in het huis van de 65-jarige automonteur Gheorghe Dinca. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens het Roemeense Openbaar Ministerie had het meisje gered kunnen worden als sneller was ingegrepen. De landelijke politiebaas is in verband met de zaak ontslagen.

De betogers die zaterdagavond de straat op gingen, spreken van ’onverschilligheid en een gebrek een empathie’ bij de machthebbers. De Roemeense premier Dancila heeft een onderzoek aangekondigd.

Duizenden Roemenen gingen zaterdagavond de straat op. Ⓒ AP