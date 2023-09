Onderzoek toont aan: Leiden minst veilige stad voor fietsers

Liefst dertig procent van alle fietsongelukken is in Zuid-Holland

GRONINGEN - Van Den Helder tot Maastricht is het druk op de fietspaden. Het kroost van Nederland fietst vanaf vandaag weer massaal naar school. Het blijft oppassen geblazen, blijkt uit onderzoek naar verzamelde gegevens van Rijkswaterstaat en de politie door vergelijkingssite Independer. Voor het eerst is gekeken in welke steden fietsen het gevaarlijkst is.