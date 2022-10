Premium Het beste van De Telegraaf

Buurt geschokt, vermiste vrouw Reuver dood gevonden ’Gevlucht voor geweld in Syrië en dan hier zo aan je einde komen’

Sporenonderzoek in het huis aan de Frans Halsstraat in Reuver waar Sawsan woonde met haar partner en twee kinderen. Ⓒ Stefan Koopmans, politie

REUVER - Geschokte reacties in het Limburgse Reuver nu vaststaat dat de sinds juni vermiste Sawsan Mhamdi (35) dood is gevonden in Duitsland. Haar lichaam werd verbrand aangetroffen onder een viaduct in Duitsland. De 35-jarige partner van de vrouw is aangehouden. „Tragisch, gevlucht voor geweld in Syrië en hier waarschijnlijk vermoord”, zegt een buurtbewoonster.