Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen

Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur gebeurde voor Hotel de Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de capitulatie van de Duitse bezetters.

Eerder op de avond was op de muren van het hotel een show te zien van de verschilmakers. Dit zijn mensen met een indrukwekkend verhaal, die vanaf nu jaarlijks door de organisatie Wageningen45 worden benoemd. Zij mogen in de nacht van 4 op 5 mei verblijven in Hotel de Wereld en vertellen over oorlog, vrijheid, angst, over (niet) jezelf kunnen zijn, over heldendaden, over verering en over liefde. Onder hen zijn dit keer Splinter Chabot, Ruben Hein, Lakshmi, Loiza Lamers, Masood Eslami en Ellen ten Damme.

De ceremonie, die de overgang markeert van het herdenken op 4 mei naar het vieren op 5 mei, was rechtstreeks te zien op tv bij de NOS en Omroep Gelderland.

Online

De viering van Bevrijdingsdag is vanwege de coronamaatregelen voor de tweede keer volledig digitaal. Geen Bevrijdingsfestivals op veertien plekken in het land, maar een gezamenlijk onlineprogramma dat via een gratis livestream voor iedereen is te volgen.

Rond het middaguur houdt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de 5 meilezing. Ze doet dit via een liveverbinding vanuit Berlijn. Eigenlijk zou Merkel dit vorig jaar al doen, maar dat ging vanwege het coronavirus niet door. De NOS zendt de lezing uit vanuit het Kunstmuseum in Den Haag, waar minister-president Mark Rutte aanwezig is en met de bondskanselier in gesprek gaat over vrijheid. De 5 meikinderlezing wordt gedaan door Mily Al-Azzazi.

Aansluitend ontsteekt Rutte het Bevrijdingsvuur. Dit is het officiële begin voor de (online)activiteiten op Bevrijdinsdag. Via een livestream zijn er meer dan tweehonderd optredens te bekijken, van onder anderen Typhoon, Suzan & Freek, Ellen ten Damme, The Strikes, Froukje en Milow. Ook de Ambassadeurs van de Vrijheid, Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser geven een show. Behalve muziek is er ook dans en theater en worden er Vrijheidscolleges gegeven door Haroon Ali, Soundos el Ahmadi en Joris Linssen.

Normaal gesproken vliegen op 5 mei de Ambassadeurs van de Vrijheid met een helikopter naar verschillende festivals in het land maar dat zit er dit jaar niet in. Vanaf een locatie, Vliegbasis Gilze-Rijen, treden de artiesten op en verbinden ze de verschillende festivals met elkaar.

Als alternatief voor de Vrijheidsmaaltijden, die normaal gesproken in het hele land te vinden zijn, is er dit keer de Vrijheidsmaaltijdsoep. Kok en schrijfster Yvette van Boven maakte het recept. Het idee is de soep te maken, te delen met je buren en vrienden en samen het gesprek aan te gaan over vrijheid.

Bevrijdingsdag wordt traditiegetrouw feestelijk afgesloten met het 5 meiconcert. Dat zal ook dit jaar niet buiten op de Amstel zijn, maar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Onder anderen André van Duin, Claudia de Breij, Maan en Stef Bos doen hier aan mee. Het concert is rechtstreeks te zien op NPO 1.