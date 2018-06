Belgische trucker slaapt 20 minuten

In plaats van in te grijpen en hem wakker te maken, filmt zijn bijrijder alles om zijn collega te laten ontslaan. De man stapte met het filmpje naar de baas, maar die weigerde de slaapkop te ontslaan. Daarop zette de trucker zijn video op internet.

In de video is te zien hoe de man tot drie keer toe in slaap valt op de snelweg. Hij slingert over de vluchtstrook en belandt bijna in de berm. De bijrijder heeft er bijna plezier in. 20 minuten lang filmt hij alles onverstoord met zijn mobieltje, maar ingrijpen doet hij niet.

Het OM in Tongeren is inmiddels een onderzoek gestart.