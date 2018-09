Glas is halfvol

De overgrote meerderheid van het gewone nieuws lijkt me al negatief genoeg. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de Nederlander nog nooit zo somber geweest over zijn financiële toekomst als nu: „We zijn somberder dan ooit.” Kommer en kwel dus. Of niet?

Natuurlijk verkeren wij in een crisis, en ja, wij zijn er nog lang niet uit. Het balansherstel in Europa gaat nog jaren duren. Ja, Griekenland en Spanje hebben grote problemen. Er is onrust in Syrië en Egypte. Corruptie in de financiële sector, zoals met het libor-schandaal. Politieke onbekwaamheid en gebrek aan daadkracht. Afnemende groei in India en China. De huizenmarkt in Nederland zit op slot en het consumentenvertrouwen is historisch laag.

Maar als wij de balans opmaken zijn er ook positieve punten. Zeker als je het met vijftig of dertig jaar geleden vergelijkt. We hebben jaar in jaar uit gestage economische groei gekend en de levenstandaard in Nederland is fors verbeterd. Vergeleken met andere landen staat Nederland er ook nu niet slecht voor: de werkloosheid is relatief laag en we hebben nog altijd een van de sterkste economieën ter wereld. Volgens het CBS voelen negen van de tien Nederlanders zich gelukkig. Onze kinderen zijn de gelukkigste van de wereld.

In 2012 was het belangrijkste economische nieuws dat een depressie werd vermeden. Daarom vierden de financiële markten in 2012 feest: ondanks de negatieve berichtgeving gingen aandelen met 10% omhoog. In 2013 kan er natuurlijk nog van alles misgaan – vooral als wij met z’n allen doorsomberen. Maar al met al ziet het er misschien minder somber uit dan de krantenkoppen doen vermoeden. Het glas is eerder halfvol dan halfleeg.