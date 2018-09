'Boateng blijft bij AC Milan'

De 25-jarige Boateng twijfelde openlijk over het vervolgen van zijn loopbaan in Italië nadat hij racistisch werd bejegend tijdens een oefenduel en met zijn teamgenoten het veld verliet. "Woensdag spelen we tegen Juventus. Ik ben er zeker van dat in een multiculturele stad als Turijn zich geen incidenten voordoen", besloot Allegri.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik