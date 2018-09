Treinbrand door kortsluiting

De uitslaande brand in de intercity bij Loenersloot van woensdag is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van kortsluiting. En niet van brandstichting of het afsteken van vuurwerk. Dat zeggen ingewijden bij NS en ProRail. Omdat het officiële onderzoek naar de oorzaak nog niet is afgerond, willen ze niet met hun naam in de krant.