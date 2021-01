Avondklok voor heel Frankrijk, Duitsland legt ov plat

De avondklok in Frankrijk gaat vanaf zaterdag in.

In 25 departementen was die avondklok al van kracht. In de overige 77 departementen mochten de Fransen nog tot 20.00 uur de deur uit, maar volgens de premier kan dat niet meer.

De draconische maatregel is volgens de leider van de grootste regeringspartij (La République en marche), Stanislas Guerini, belangrijk om het ’aperitief effect’ tegen te gaan. Hij doelt op sociale samenkomsten waar geborreld wordt voorafgaand aan het diner.

In Nederland zijn de meningen verdeeld over een avondklok.

Je mag in de spertijd bijvoorbeeld nog wel naar je werk of weer naar huis, en ouders kunnen nog wel hun kroost op school of crèche ophalen. De scholen blijven dan ook open, maar zonder gymnastieklessen. Castex zei er alles aan te doen om een sluiting van de onderwijsinstellingen te voorkomen. De sluiting tijdens de eerste coronagolf vorig jaar lente had te veel negatieve gevolgen, aldus de premier. Het is de bedoeling op scholen elke maand zeker 1 miljoen coronatests te doen.

Castex noemde de coronasituatie in Frankrijk nog steeds verontrustend. Het aantal infecties wil maar niet dalen, en de druk op ziekenhuizen blijft hoog. Inmiddels telt het land ruim 69.000 coronadoden.

Volgens de regering verspreidt het virus zich minder in de departementen die al een avondklok van twaalf uur lang hebben en waar de bevolking de hele avond moet binnenblijven.

Duitsland bekijkt avondklok en stopt openbaar vervoer

Ook de Duitse regering denkt aan een avondklok. Het openbaar vervoer wordt tijdelijk stilgelegd om verplaatsingen en daardoor infecties zo veel mogelijk te voorkomen, melden Duitse media.

De krant Bild spreekt over een megalockdown, maar benadrukt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Regeringsleider Angela Merkel zou het hele land verder op slot willen gooien om te voorkomen dat de coronasituatie onbeheersbaar wordt, ook door de mutaties die steeds meer opduiken. Maar voor strengere maatregelen is het nodig op een lijn te komen met de zestien deelstaten.

Een van die deelstaten, het oostelijke Thüringen, heeft besloten in verband met de coronacrisis de regionale verkiezingen met vijf maanden uit te stellen. Ze stonden gepland voor 25 april, maar zijn verschoven naar 26 september. Dat is ook de datum van de landelijke parlementsverkiezingen.

Oorlogstoestanden

Het moderne Frankrijk zet nu voor het eerst het uitgaansverbod in voor de bestrijding van een ziekte. Het werd eerder voornamelijk in oorlogen toegepast, zoals door de Duitse bezetters (1940-1944) en in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Een van de beruchtste uitgaansverboden was in 1961 van de prefect van Parijs die een uitgaansverbod afkondigde voor „Franse moslims uit Algerije.”

Vijftien jaar geleden was er tijdens rellen in voorsteden korte tijd een uitgaansverbod voor minderjarigen zonder begeleiding en in 2018 was er een avondklok op het Franse eiland Réunion wegens rellen.