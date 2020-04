RIVM: 189 nieuwe coronadoden en 188 patiënten opgenomen in ziekenhuis

Mogelijk is het aantal sterfgevallen hoger dan een dag eerder in verband met het paasweekend. Veel ziekenhuizen verwerken de cijfers pas na het weekend. Dat effect is dan later te zien. „De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn”, meldt het RIVM.

De coronamaatregelen lijken effect te hebben. Sinds het begin van deze maand is er een dalende trend te zien in het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames.

Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. De cijfers willen dus niet zeggen dat de nieuwe coronadoden die nu zijn gemeld ook allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Er zijn de afgelopen 24 uur 188 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Een dag eerder werden nog 210 ziekenhuisopnames gemeld. In de afgelopen 24 uur zijn 734 mensen positief getest op Covid-19.

Ook ziekenhuisopnamen worden regelmatig pas later doorgegeven. Het RIVM heeft 188 nieuwe opnames geregistreerd. Van die mensen werden er dinsdag 69 opgenomen, de rest al eerder. In de statistieken is wel duidelijk een dalende lijn te zien, zeker ten opzichte van eind maart.

Tot nog toe was 24 maart de dag waarop de meeste mensen binnenkwamen in ziekenhuizen: 559. Op 8 april waren voor zover nu bekend 200 nieuwe opnames, op 11 april nog 'maar' 125. Maar zeker dat laatste getal zou nog wat kunnen toenemen als de administraties op orde worden gebracht.