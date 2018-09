Ontuchtzaak Huizen voor de rechter

De politie arresteerde de verdachte, Stefan P., eind juni na een aangifte door een 16-jarige jongen. Die ging over een incident in het uitgaansleven. Tijdens het daaropvolgende politieonderzoek rezen nieuwe verdenkingen: P. zou zich niet alleen hebben vergrepen aan de leerlingen van de school voor blinden en slechtzienden, maar ook aan een kind op een scoutingvereniging en aan een kind op een kinderdagverblijf in Huizen. Bij de scoutingclub was P. geruime tijd actief als leider, bij het kinderdagverblijf werkte hij in 2007.

Later heeft P. ook verklaringen afgelegd over mogelijke slachtoffers bij een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar werkte hij tussen 2005 en 2009 als begeleider. De totale aanklacht van justitie omvat 12 feiten.