Attractieve (laatste) rustplaatsen

Père-Lachaise, Parijs, Frankrijk. In het 20ste arrondissement ligt het beroemde Père-Lachaise-kerkhof waar zanger Jim Morrison begraven ligt. Tevens is het een plek waar Parijsenaren lekker een rondje joggen over de kronkelpaden.

Merry Cemetery, Sapanta, Roemenië. Verscholen achter de Kerk van de Assumptie in Sapanta vind je sierlijk gesneden kruisen van eikenhout, die elk op poëtische of artistieke wijze verhalen over de daar begraven doden.

Forest Lawn, Los Angeles, VS. Met uitzicht op de Tinseltown Studios zijn de Hollywood Hills de laatste rustplaats van veel grote sterren, zoals actrice Bette Davis en zanger en pianist Liberace. Michael Jackson ligt op het nabijgelegen Glendale.

La Recoleta Cemetery, Buenos Aires, Argentinië. Op deze exclusieve begraafplaats bezoeken mensen nog steeds het graf van de geliefde Evita Perón, die daar ligt onder haar meisjenaam Duarte.

Xoxocotlan, Oaxaca, Mexico. Voor ons wellicht een beetje luguber, maar op de Dag van de Doden is het voor locals én toeristen bijna dringen en struikelen geblazen over de gammele grafstenen die rond de oude, bouwvallige kapel staan. Op deze oude begraafplaats net buiten Oaxaca houden feestvierders, jong en oud, elk jaar op 31 oktober een wake, waarin de overledenen worden herdacht met altaren, kaarsen en goudsbloembloemen.

Mount Auburn, Cambridge, VS. Tussen de glooiende heuvels, majesteuze esdoorns en eiken en prachtige tuinen buiten het drukke Boston liggen hier vooraanstaande Amerikanen te rusten zoals Mary Baker Eddy, dichter Henry Wadsworth Longfellow en kunstenaar Winslow Homer.

Joodse begraafplaats, Praag, Tjechië. Zo'n 12.000 grafstenen, variërend van gotiek tot rococo, staan op deze stadsbegraafplaats, die uit de 15e eeuw dateert. Symbolen op de graven, zoals op het graf van Juda Loew Ben Bezalel - de opperrabbijn van Praag in de 16e eeuw - dienen volgens overleveringen als golems; van klei gemaakte mensfiguren die door een rabbijn tot leven konden worden gewekt om de Joodse gemeenschap te beschermen.

Japanese Cemetery, Broome, Australië. Een eerbetoon aan Japanse parelduikers die voor de kust van Broome hun leven verloren tijdens het duiken. Het is een sentimentele herinnering aan de gevaren van het parelduiken in de vroege dagen. Vooral de vormen van de grafstenen maken een bezoekje waard.

Green-Wood Cemetery, New York, VS. Dé attractie van deze 478-hectare grote oase in Greenwood Heights, Brooklyn, is de parkachtige omgeving met vijvers, een neo-gotische toegangspoort uit om en nabij 1861 en de skyline van Manhattan, waarop je uitkijkt tussen de eeuwenoude bomen door.