Depardieu komt niet opdagen bij rechtszaak

In plaats van een kleine boete en puntenaftrek van zijn rijbewijs, riskeert Depardieu nu een geldboete van 4500 euro en een gevangenisstraf van 2 jaar.

Zijn advocaat verklaarde dinsdag dat de acteur het te druk had met voorbereidingen op een nieuwe rol. Hij speelt de gevallen topman van het IMF, Dominique Strauss-Kahn, in een film. Depardieu was maandagavond nog bij de uitreiking van de voetbalprijs de Gouden Bal in Genève.

Depardieu staat al enige tijd in het nieuws, omdat hij de voorgestelde belastingverhoging voor de rijken in Frankrijk wilde ontvluchten. Vorige week kreeg hij een door hem aangevraagd Russisch paspoort van president Vladimir Poetin. Eerder kocht hij een huis in het zuiden van België. De acteur is ook nog steeds Frans staatsburger.