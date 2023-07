Roep om ban op Zomercarnaval Rotterdam: ’Feest eindigt elk jaar met kogels’

„Alweer raak! Het kan ook nooit eens normaal gaan. Ieder jaar slaat het Zomercarnaval – wat gewoon een leuk feest zou moeten zijn – om in oorlogsgebied”, zo stelt Leefbaar Rotterdam op X, voorheen Twitter.

„Dit kunnen we niet accepteren. Wat Leefbaar betreft moeten we serieus overwegen om met het Zomercarnaval te stoppen. Het liefst hebben wij ook gewoon een leuk feest, maar met deze wild west-toestanden gaat het niet langer.”

Zaterdag ging het ’s middags rond 17.15 uur mis ter hoogte van metrostation Beurs op de Coolsingel. Een man schoot met een vuurwapen. Niemand raakte gewond. De verdachte die de trekker overhaalde ging er vandoor. De politie is nog steeds op zoek naar de man, die een donkere huidskleur heeft en een beige broek droeg. Ook had hij een zwarte tas met rode band bij zich.

Voor het oog van kinderen

Een paar uur later, rond 21.30 uur, was het weer raak toen er op een volle Coolsingel wederom werd geschoten. In het hart van het centrum, waar het middelpunt van het festival lag, waren op dat moment nog kinderen aanwezig en er werd nog volop gedanst op de opzwepende muziek. Voor de ogen van agenten werd op een persoon het vuur geopend door een bezoeker. Agenten besloten op de verdachte te schieten. De man raakte gewond, evenals degene die hij zou hebben neergeschoten. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Een vrouw die vanwege het vuurwapengeweld op de vlucht sloeg, kwam ten val. Die klap was zo hard dat zij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. In totaal wist de politie drie personen aan te houden, onder wie het slachtoffer en de schutter. Een derde persoon werd aangehouden bij de Van Oldenbarneveltplaats op verdenking van betrokkenheid.

Messengeweld

Na het laatste schietincident werd het Zomercarnaval afgelast. Op grote borden kwam een mededeling te staan dat het programma was afgelopen en dat iedereen werd verzocht het terrein te verlaten.

Het geweld was toen nog niet ten einde. Een 29-jarige Rotterdammer werd rond 22.45 uur tijdens een ruzie op de Witte de Withstraat, een van de uitgaansstraten van Rotterdam, gestoken met een mes. De verdachte ging er daarna vandoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

’Verziekt door criminelen’

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond vindt dat het Zomercarnaval niet verziekt mag worden door een ’stelletje criminelen’. „Rotterdam wordt geteisterd door een golf van geweld. Wederom hebben politiemensen met gevaar voor eigen leven geweld moeten gebruiken om erger te voorkomen. Er moet ook gekeken worden naar de oorzaken en dan pas maatregelen. Het mag niet zijn dat zo een mooi festival waar velen plezier aan beleven wordt verziekt door criminelen. Criminelen die aan de touwtjes trekken komen er vaak mee weg door gebrek aan rechercheurs.”

„Een leuk evenement waar veel Rotterdammers plezier aan beleven krijgt een bittere nasmaak. Het schietincident valt in een patroon van geweldsincidenten die jaar op jaar plaatsvinden met Zomercarnaval”, schrijft de VVD.

De partij gaat het college van burgemeester en wethouders vragen stellen over het aantal geweldsincidenten tijdens het Zomercarnaval. De VVD maakt een vergelijking met soortgelijk geweld dat in 2010 een einde maakte aan een ander massa-evenement in de stad, de Dance Parade.

Fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, Ingrid Coenradie liet op X weten: „Elk jaar eindigt dit feest in kogels. En dat nodigt wat ons betreft, niet uit om het Zomercarnaval voor te zetten.”

’Vragen over toekomst zijn begrijpelijk’

,,Het is natuurlijk volstrekt onacceptabel dat het zomercarnaval door geweld is ontsierd”, reageert locoburgemeester Tim Versnel.

,,Ik leef mee met alle mensen en kinderen die dit hebben moeten meemaken. De politie brengt nu de feiten in beeld en doet onderzoek naar alle incidenten. Dat moet nu eerst goed gebeuren. Vragen over de toekomst zijn begrijpelijk, maar komen daarna.

