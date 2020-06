Politie deelt beelden van verdachte aanrander

Toen de man toesloeg, zou hij een ’jong meisje’ seksueel hebben misbruikt, aldus de politie.

Het meisje was de bewuste middag met een vriendinnetje aan het spelen. Rond 16.30 uur liep ze met een vriendinnetje in een smalle steeg, op weg naar een speeltuintje. „Op dat moment werd ze door een onbekende man met een fiets aangesproken. Het meisje is vervolgens slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf geworden. Toen de verdachte weg was, hebben de meisjes meteen alarm geslagen”, aldus het opsporingsbericht. De verdachte man is ondanks een zoekactie van de politie in het dorp niet meer gevonden.

Toch gloort er nog hoop in het onderzoek, dankzij redelijk scherpe camerabeelden die gemaakt zijn. Daarop is te zien hoe de man door de wijk fietst. Hij rijdt meermaals over de Scharftlaan en fietst uiteindelijk de steeg in op het moment dat de twee vriendinnetjes daar zijn. „De politie hoopt dat iemand de man kan identificeren.”

Vanmorgen meldde de politie al dat de beelden naar buiten zouden worden gebracht, als de verdachte zich niet bekendmaakte. Het gaat om een zongebruinde man van tussen de 40 en 50 jaar oud, met een stoppelbaard en bruin haar. Hij droeg een blauw T-shirt en fietste op een zwarte fiets met tassen. „Wat het kind exact is overkomen, kan niet worden gemeld. De exacte feiten zijn namelijk belangrijk voor het onderzoek”, aldus de politie.

„Agenten waren hier tot laat in de avond onderzoek aan het doen. Dat is niet voor niets...”, huiverden omwonenden van de Aukemastraat eerder in De Telegraaf.

Tips of reageren? [email protected]