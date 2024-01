LIVE | Verpleegkundige voor rechter voor dood jongen (14) door te heet bad

Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte de thermostaat verdraaid of hoger gezet, of in elk geval niet gecontroleerd. Het slachtoffer liep daardoor op 52 procent van het lichaam ernstige brandwonden op. Daarbij verkleurde zijn lichaam en liet de huid aan zijn benen los.

Volgens justitie heeft de verpleegkundige vervolgens niet op tijd adequate medische hulp ingeschakeld, waardoor het slachtoffer is overleden.

Tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Breda was de verdachte niet aanwezig en zelfs voor zijn eigen advocaat onbereikbaar. In september moest hij verplicht verschijnen. Enkele nabestaanden, onder wie de pleegmoeder en pleegzus van het slachtoffer, waren er wel.

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak. Volg hier ons liveblog: