Vreemdgaan? In Indonesië riskeer je binnenkort een celstraf

Dit bevestigen ambtenaren aan persbureau Reuters. Naast vreemdgaan wordt het ook strafbaar als je gaat samenwonen maar nog niet getrouwd bent.

De nieuwe wet zal ook het beledigen van de president of staatsinstellingen verbieden en mag je geen mening hebben die in strijd is met de Indonesische staatsideologie.

Een eerder ontwerp van de wet zou in 2019 worden aangenomen, maar leidde tot landelijke protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen de wetten die volgens hen de burgerlijke vrijheden zouden beknotten.