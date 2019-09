Marcouch: ’Salafistenscholen infecteren kinderen’

Eerder dit jaar kwam het Haga Lyceum onder een vergrootglas te liggen nadat de AIVD waarschuwde voor de school. ’Richtinggevende personen’ op de school zouden zich omringen met ’salafistische aanjagers’. Ⓒ AEROVISTA LUCHTFOTOGRAFIE

Amsterdam - Salafisme lijkt terrein te winnen in Nederlandse moskeeën. Na onthullingen over haatlessen in salafistische weekendscholen laait de discussie opnieuw op over een verbod van deze stroming. „Ontmantel deze organisaties in de strijd tegen radicalisering”, zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.