Weer aangifte tegen Zorreguita

Samen met Zorreguieta wordt onder andere zijn politieke baas, de toenmalige minister van Economische Zaken José Alfredo Martínez de la Hoz, onderzocht. Het gaat niet alleen om de periode dat Zorreguieta onderminister van Landbouw was. Het gaat ook om de periode voor Zorreguieta’sonderministerschap.Hij bekleedde in de landbouwsector verschillende posities bij instituten die van acties tegen politieke tegenstanders worden verdacht.

Hij was onder andere verbonden aan de Argentijnse Landbouwassociatie, SRA. Deze instituten worden er niet alleen van beschuldigd dat ze politieke tegenstanders van de Argentijnse dictatuur (1976-1983) uitschakelden. Ze hebben volgens nabestaanden van de slachtoffers ook bijgedragen aan de politieke onrust in Argentinië, die leidde tot de staatsgreep in 1976.

Zorreguieta heeft altijd gezegd dat hij niets van het laten verdwijnen van mensen wist. De overlevenden en familieleden van mensen die vermoord of verdwenen zijn, vinden nu dat zijn rol opnieuw tegen het licht moet worden gehouden.

Advocate Liesbeth Zegveld vindt dat de Nederlandse justitie dat ook moet doen. Ze deed in september 2011 aangifte tegen de vader van prinses Máxima. Ze deed dat namens nabestaanden van de in 1977 in Argentinië verdwenen Samuel Leonardo Slutzky. Maar justitie liet in maart weten daarmee niets te doen. Zegveld hoopt echter nog voor het einde van de maand een 'nieuwe' aangifte te doen. Het gaat dan om een aanvulling van de aangifte uit 2011.

De advocate werkt aan die aanvulling naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag in november. Daarin kwamen getuigen aan het woord die onder meer verklaarden dat het ministerie van Landbouw, geleid door Zorreguieta, op de hoogte was van verdwijningen.

Het Argentijnse onderzoek volgt op een aangifte van nabestaanden. Volgens Zegveld heeft dit soort aangiftes ,,grote impact’’ op het land zelf. ,,Maar het is goed dat het land dit zelf doet.’’ Zegveld deed in Nederland aangifte, omdat Zorreguieta hier was.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet reageren op de aankondiging van het onderzoek.