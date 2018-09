'Nederlander gepakt voor kindersekstoerisme'

Een Nederlandse man van 41 is in Cambodja gearresteerd omdat hij op het punt stond een aantal kinderen seksueel te misbruiken. Hulporganisatie Terre des Hommes meldde maandag dat de man daar vrijdag al door de politie is opgepakt. Een organisatie waarmee Terre des Hommes samenwerkt, had detectives achter de Nederlander aan gestuurd en waarschuwde de plaatselijke politie toen hij drie kinderen van tussen de 12 en 14 jaar oud zou hebben meegenomen naar een afgelegen stuk strand.