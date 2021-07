Aangifte Nederlandse MH17-blogger leidt tot inval bij Russische journalist

Afgelopen november stelde The Insider in een gezamenlijke publicatie met onderzoekscollectief Bellingcat dat Van der Werff in nauw contact stond met de militaire inlichtingendienst GROe. Onder de noemer Bonanza Media maakte hij samen met een oud-journaliste van Russia Today een ’onafhankelijke documentaire’ over MH17. In werkelijkheid zou de Nederlander als doorgeefluik voor Russische desinformatie gediend hebben.

Gehackte e-mails

De onderzoeksjournalisten baseerden hun verhaal op telefoongegevens en gehackte e-mails van GROe-officieren. Met dank aan de militaire inlichtingendienst zou Van der Werff het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne in zijn gekomen waar MH17 neerstortte. De separatisten laten (Nederlandse) journalisten daar doorgaans niet toe. Ook lekte Bonanza Media interne documenten van het Joint Investigation Team, dat de vliegtuigramp onderzoekt. Volgens de onderzoekers van Bellingcat waren die afkomstig van de GROe.

„The Insider heeft geen bewijs, en dat kunnen ze ook nooit verkrijgen, dat de Russische geheime diensten een of andere Nederlandse journalist betaalt”, zei Van der Werffs Russische advocate woensdag in een radio-uitzending van Echo Moskvi. Omdat er bewust leugens zouden zijn verspreid over haar cliënt, zou er grond zijn voor een strafzaak.

Strafzaak

Laster is doorgaans reden voor een civiele zaak, en geen strafzaak. Ook zijn de huiszoekingen, waarbij Dobrochotovs paspoort en elektronica zijn ingenomen, buitensporig. De aangifte van de Nederlander die volgens zijn advocate zeer matig Russisch spreekt, lijkt de autoriteiten goed uit te komen om een kritische journalist de mond te snoeren.

The Insider werd vorige week al toegevoegd aan de waslijst van ’buitenlandse agenten’, kritische media en journalisten die volgens de autoriteiten politiek bedrijven en door het buitenland gesteund worden.