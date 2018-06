Het sneeuwt zonnestralen

Naam: Ruth Oei-Abraham

Leeftijd: 34 jaar

Beroep: Journalist

Relatie: Getrouwd

Kinderen: Twee zoontjes: Max (3) en Boaz (2)

Favoriete website: The Guardian en Uitzending Gemist

Typisch vrouwelijke eigenschap: Het (drie keer per week ‘slechts’) straightenen van mijn haar. Redelijk ijdel dus…

Het is sowieso een leuk extraatje, een weekje op vakantie in de winter, maar helemaal wanneer je je kleding mag uittrekken, in plaats van je te wikkelen in drie extra lagen. Een bijkomende verklaring voor mijn antipathie voor skiën, is waarschijnlijk omdat mijn man van de zwarte piste afzoeft en ik al jaren niet verder kom dan de blauwe piste. Simpel gezegd, ik bak er helemaal niets van. Ik heb geen enkele last van hoogtevrees, maar bovenaan de piste vraag ik mij elke keer weer af hoe ik in vredesnaam naar beneden kom. Mijn skikunsten kun je het best vergelijken met een kamikazeactie: verstand op nul en de berg af. Een extra glühwein als bonus wanneer mij dat lukt zonder sneeuw te happen.

Normaliter is mijn eega onvermurwbaar, maar dit jaar heeft hij het zonlicht gezien – we hebben acht dagen lang geluierd in minimale kledij op het strand van Eilat, Israël. In plaats van dikke jassen, warme truien en moon boots, was de koffer gevuld met zonnebrand, korte broeken en slippers. Alleen al van de aanblik van zoveel zomerse gezelligheid in mijn koffer, kreeg ik het spontaan een paar graden warmer.

Extra intens heb ik genoten van de warmte van de winterzon, wetende dat ik volgend jaar voor de zoveelste keer weer een poging zal wagen op de blauwe piste. Ik had nog de ijdele hoop dat manlief na deze zonvakantie zou zijn gezwicht, maar helaas bleek niets minder waar. Eind maart gaat hij alsnog skiën met een aantal vrienden, hij heeft belooft aan me te denken wanneer hij langs het beginnerklasje raast. Ik heb alvast een bezoekje aan de zonnebank in de agenda genoteerd, het Engelse winterweer doet vermoeden dat we het voorlopig nog wel even zonder zonnestralen moeten doen.

