'Air France komt met budgettarief'

Dat maakte de Franse luchtvaartmaatschappij maandag bekend. Volgens het bedrijf kijkt 60 procent van de luchtreizigers bij het boeken in de eerste plaats naar de prijs en reist 40 procent met alleen handbagage. De nieuwe tariefklasse moet beide groepen naar Air France lokken.

Air France staat voor de opgave zijn korte tot middellange vluchten winstgevend te maken. Met name die routes drukken het bedrijf in de rode cijfers. Door meer variatie in het productaanbod aan te brengen hoopt de luchtvaartmaatschappij meer omzet binnen te halen.

Bezuinigingen

Daarnaast snijdt Air France flink in de kosten. Vorig jaar kondigde de Franse tak van Air France-KLM een reorganisatie aan waarbij zo'n 5000 banen komen te vervallen. Ook bij KLM wordt bezuinigd. Er geldt al geruime tijd een personeelsstop, waardoor ook daar door natuurlijk verloop banen verdwijnen.

Topman Alexandre de Juniac van Air France sprak tijdens een persconferentie tegen dat het bedrijf in gesprek is over een volledige overname van branchegenoot Alitalia. Italiaanse media hadden dat afgelopen weekeinde gemeld. Air France-KLM heeft een kwart van Alitalia in handen.